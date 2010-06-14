В Закарпатской области свирепствуют змеи

В Закарпатской области активизировались змеи, есть первые пострадавшие.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил помощник начальника ГУ МЧС Украины в Закарпатской области Федор ФИЛИП.

По его словам, активизацию змей зафиксировали прежде всего в горном Великоберезнянском районе Закарпатья. Подтверждением этого является следующий факт: на днях 21-летний житель с. Забродь обратился за помощью в районную центральную больницу.

«Молодой человек объяснил, что в лесу его укусила неизвестная змея. Мужчина, почувствовав укус, немедленно поспешил в сторону автодороги, где остановил попутный автомобиль. По дороге в больницу, он почувствовал себя плохо, терял сознание. К счастью пострадавшего, он вовремя обратился к медикам, где ему оказали квалифицированную помощь », - уточнил Ф. ФИЛИП.

Сейчас жизни молодого человека ничто не угрожает. Специалисты же пытаются выяснить, какой именно была змея, которая укусила юноши.

Кроме этого, рассказал Ф. ФИЛИПП, неоднократно гадюк видели в поселке Великий Березный местные жители.

Учитывая эти факты, Главное управление МЧС в Закарпатской области обратилось ко всем закарпатцам с просьбой быть внимательными и соблюдать необходимые меры безопасности. «Прежде всего, идя в места, где возможна встреча со змеями, необходимо иметь соответствующую одежду и обувь», - уточнил помощник начальника.

Справка УНИАН. 8 октября 2008 в селе Невицкое Ужгородского района Закарпатья в детский сад заползли змеи. Рептилий нашли в спальне, где отдыхали 15 детей возрастом от 3 до 6 лет. Детей эвакуировали, спасатели поймали 11 пресмыкающихся. Змеи оказались не ядовитыми. В Закарпатской области из пресмыкающихся распространены степная черепаха, ящерица, уж, веретеница, саламандра, медянка. Единственная ядовитая змея Карпат, которую можно встретить в регионе, это гадюка обыкновенная.