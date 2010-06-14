Сегодня Всемирный день донора крови

14 июня 2010 отмечается Всемирный день донора крови. День, посвященный донорству, отмечается для формирования более широкого доступа населения к безопасной крови и продуктов крови.

Нынешний день донора крови проходит под лозунгом "Новая кровь для человечества" и основное внимание его уделено молодым донорам.

Известно, что сегодня потребность в крови возрастает во всем мире. По мнению специалистов, молодежь в такой ситуации может внести важный вклад, сдавая кровь, и побуждая других молодых людей стать донорами. Такие инициативы, а также кампании в СМИ и другие адресованные к молодежи меры помогут дать "миру новую кровь".

В Украине, как и во всем мире, запланированы многочисленные мероприятия, посвященные роли молодежи в обеспечении безопасной крови. Формируется понимание понятия безопасной крови и продуктов крови для переливания и важного вклада добровольных бесплатных доноров крови в национальную систему здравоохранения.

Важно, что сегодня, в день донора крови, Украина почитает тех, кто уже присоединился к рядам доноров, добровольно и бесплатно сдает кровь, помогая хотя бы частично удовлетворить растущую потребность донорской крови в обществе.

Всемирный день донора крови поможет осознать факт, что добровольная бесплатная сдача крови - основа для обеспечения качественной и безопасной кровью.

Справка УНИАН. В 1995 году основано звание - "Почетный донор Украины", а в 2001 году - "Заслуженный донор Украины". В Украине насчитывается более 99896 человек, получивших звание "Почетный донор Украины" и 60 имеют почетное звание "Заслуженный донор Украины". Это люди, которые бесплатно сдавали кровь или ее компоненты в количестве 100 и более максимально допустимых доз. Одному из доноров присвоено высокое звание "Герой Украины".

Украина пережила спад донорского движения, что, возможно, связано со сложной социально-экономической ситуацией, ухудшением демографической ситуации, приостановлением пропаганды донорства в средствах массовой информации, невыполнением обязательств органов местного самоуправления относительно льгот, предоставленным донорам.