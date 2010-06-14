Буковина: после поминального обеда в больнице 10 человек
12:10, 14 июня 2010Страна
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Пищевое отравление
В Черновицкой области 10 человек отравились едой домашнего приготовления на поминальном обеде.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций, они были госпитализированы в инфекционное отделение Кельменецкой центральной районной больницы. Всего на этом поминальном обеде в с. Михайловка Кельменецкого района было 12 человек.
По состоянию на сегодняшнее утро госпитализированные находятся в удовлетворительном состоянии. Специалистами районной СЭС в очаге заболевания проводится комплекс санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий. Причина заболевания устанавливается.
Ситуация находится под контролем Главного управления МЧС в Черновицкой области.
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