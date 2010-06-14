Власть Украины просят обратить внимание на проблему донорства

Представители общественности просят власти обратить внимание на проблему донорства крови.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявила сегодня на пресс-конференции председатель союза защиты прав пациентов «Здоровье нации» Валентина ОЧЕРЕТЕНКО.

«Переливание крови позволяет спасать жизнь и улучшать здоровье людей, но миллионы пациентов, которые нуждаются в переливании, не имеют своевременного доступа к безопасной крови», - сказала В.ОЧЕРЕТЕНКО.

Она отметила, что в 57 странах 100% запасов крови обеспечиваются добровольными неоплачиваемыми донорами. С момента введения Всемирного дня донора крови в 2004 году 111 стран сообщили о росте количества процедур добровольного донорства. Но в 42 странах добровольные неоплачиваемые доноры обеспечивают менее 25% запасов крови. Кроме того, средний показатель донорства в развитых странах составляет 38,1 процедуры сдачи крови на 1000 человек. Для сравнения этот показатель в странах с переходной экономикой составляет 7,5 процедуры, а в развивающихся странах - 2,3 процедуры. Для удовлетворения потребностей любой страны необходимо, чтобы кровь сдавали 1-3% ее населения.