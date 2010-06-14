Власть Украины просят обратить внимание на проблему донорства
Нет своевременного доступа
Представители общественности просят власти обратить внимание на проблему донорства крови.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявила сегодня на пресс-конференции председатель союза защиты прав пациентов «Здоровье нации» Валентина ОЧЕРЕТЕНКО.
«Переливание крови позволяет спасать жизнь и улучшать здоровье людей, но миллионы пациентов, которые нуждаются в переливании, не имеют своевременного доступа к безопасной крови», - сказала В.ОЧЕРЕТЕНКО.
Она отметила, что в 57 странах 100% запасов крови обеспечиваются добровольными неоплачиваемыми донорами. С момента введения Всемирного дня донора крови в 2004 году 111 стран сообщили о росте количества процедур добровольного донорства. Но в 42 странах добровольные неоплачиваемые доноры обеспечивают менее 25% запасов крови. Кроме того, средний показатель донорства в развитых странах составляет 38,1 процедуры сдачи крови на 1000 человек. Для сравнения этот показатель в странах с переходной экономикой составляет 7,5 процедуры, а в развивающихся странах - 2,3 процедуры. Для удовлетворения потребностей любой страны необходимо, чтобы кровь сдавали 1-3% ее населения.