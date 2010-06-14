Лучшие напитки от жажды

В жаркую погоду всегда хочется пить: из-за высокой температуры воздуха организм обезвоживается. Но иной раз пьешь-пьешь — а напиться не можешь. Smachno.ua с помощью экспертов составил рейтинг напитков, которые лучше других утоляют жажду.

1. Вода с лимоном

Обычной водой сложно напиться. Попробуйте добавить в воду лимон — из расчета долька цитруса на стакан воды.

Лимонная и аскорбиновая кислоты, содержащиеся в лимоне, повышают слюноотделение. Таким образом, уменьшается сухость во рту и жажда уходит.

Пить такую воду нужно не ледяной, а слегка охлажденной.

Поверьте, такой напиток — лучше магазинного лимонада, напичканного сахаром и ароматизаторами.

2. Слабогазированная минеральная вода

Минеральная вода с небольшим количеством пузырьков утоляет жажду лучше воды без газа и сильногазированной воды. Водой без газа, как уже было сказано, сложно напиться, а сильногазированную воду не всем можно (особенно людям, имеющим гастриты, панкреатиты, холециститы) — газы повышают кислотность желудка. Углекислота раздражает вкусовые рецепторы рта и вызывает сильное слюноотделение, потому жажда и уходит.

Правда, следует учитывать направленность воды: для ежедневного потребления подходит столовая вода, но ни в коем случае не лечебная.

3. Квас

Утолению жажды способствуют кислоты, содержащиеся в квасе, объясняет врач-диетолог Светлана ФУС. Они разжижают кровь, в результате улучшается кровообращение, и организм быстрее насыщается влагой. Лучше утолять жажду несладким квасом, приготовленным дома.

Если же готовить напиток нет времени, то пейте бочковой, а не бутылочный. Бочковой квас — продукт натурального брожения и в отличие от бутылочного не содержит добавок: ни вкусовых, ни способствующих продлению срока годности.

4. Айран и тан

Подобно квасу утоляют жажду и кисломолочные продукты. Особенно хороши в жару айран и тан (в супермаркетах наиболее часто представлен напиток "Айран-тан"). Если по каким-то причинам этот продукт не пришелся по вкусу, победить жажду поможет обычная сыворотка.

5. Горячий чай

Да-да, именно горячий, а не холодный чай поможет вам напиться в жару, советует врач-гастроэнтеролог, диетолог Александр МАРТЫНЧУК. Секрет горячего чая прост: от него расширяются сосуды, повышается потоотделение, а с ним уходит и избыток тепла. За счет этого организм и остывает.

Именно поэтому в 40-градусную жару в Туркмении пастухи и пьют горячий чай. Берите с них пример.

Каким чаем утолять жажду — черным или зеленым — непринципиально. Правда, традиционно считается, что зеленым лучше.

Холодным чаем тоже можно напиться, но только если он будет домашнего приготовления, а не тот, что ныне повсеместно продают в пластиковых бутылках. Особенно хорош в жару холодный каркаде.

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