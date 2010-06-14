Вредные привычки защищают от стресса?

Можно ли получить хорошие результаты от вредных привычек? Американские специалисты Мичиганского университета считают, что да: по их словам, в условиях хронического стресса многие люди начинают пить, курить, принимать наркотики и переедать, чтобы справиться с эмоциональным напряжением. Такие действия служат своего рода эмоционально-биологическим ответом на стресс и способом предотвращения депрессии, но, несомненно, также способствуют множеству физических проблем, которые в конечном итоге способствуют ранней смерти. Теория учёных помогает объяснить эпидемиологическую головоломку: почему афроамериканцы имеют худшее физическое здоровье в совокупности с улучшенным психическим здоровьем.

По мнению психологов, люди предпочитают вредные для здоровья привычки по функциональным причинам, а не из-за слабости характера или незнания. Эксперты утверждают, что отношения между стрессовыми жизненными событиями и депрессией зависят от уровня нездорового образа жизни. На примере афроамериканского населения психологи нашли взаимосвязь между вредными привычками и улучшенным психическим состоянием. В молодом возрасте, как правило, афроамериканцы физически активны и увлекаются спортом. Но в среднем возрасте физические проблемы здоровья снижают жизнеспособность и эффективность спортивных упражнений справляться со стрессом, поэтому именно в этот возрастной промежуток среди темнокожего населения зафиксированы высокие темпы курения, ожирения, употребления наркотиков и алкоголя. Хотя нездоровое поведение позволяет афроамериканцам преодолевать психические трудности и депрессивные расстройства, в течение жизни они играют значительную роль в ухудшении физических проблем, тем самым провоцируя преждевременную смерть.

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