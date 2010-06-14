Сегодня незначительно снизится температура

14 июня, на большей части территории Украины ожидаются кратковременные дожди, грозы, днем в западных областях местами сильные дожди, град.

Как сообщили УНИАН в Украинском гидрометцентре, без осадков лишь в Крыму и Приазовье.

Температура ночью 14-19°, днем 26-31°; в южной и восточной части ночью 18-23°, днем 30-35°; в Карпатах ночью 10-15°, днем 19-24°.

Ветер преимущественно юго-западный, 5-10 м/с, при грозах местами шквалы 15-22 м/с.

В Киеве и Киевской области переменная облачность, кратковременный дождь (ночью небольшой), местами гроза, при грозах днем шквалы 15-20 м/с.

Температура ночью по области 14-19°, днем 26-31°, в Киеве ночью 17-19°, днем - 28-30°.