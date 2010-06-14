Диетическая добавка "Шилентин" не лечит онкологию - Минздрав

Министерство здравоохранения Украины опровергает информацию относительно противоопухолевого действия

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Минздрава Украины, в последнее время в средствах массовой информации появляются многочисленные материалы о диетической добавке "Шилентин", в частности ее позиционируют как лекарственное средство, способное лечить онкологические заболевания.

В заключении Государственной санитарно-эпидемиологической экспертизы от 11 августа 2009 года № 05.03.02-04/49406 отмечается, что "Шилентин" не является лекарственным средством, подчеркивают в Минздраве.

"Шилентин" - это диетическая добавка к рациону питания, может реализовываться в розничной торговле через специализированные магазины и отделы и аптечную сеть.

Директор Национального института рака, главный внештатный специалист Минздрава Украины по специальности "Онкология" Игорь ЩЕПОТИН, комментируя данную проблему, отметил, что препарат "Шилентин" не внесен в стандарты лечения онкологических заболеваний как самостоятельный метод лечения.

“Противоопухолевая эффективность Шилентина не доказана. Применение этого препарата с целью лечения онкозаболеваний иногда делает невозможным радикальное излечение онкологического больного", - подчеркнул И.ЩЕПОТИН.

Справка УНИАН. Заключение Государственной санитарно-эпидемиологической экспертизы о безопасности пищевых продуктов - документ установленной формы, в котором на основании результатов анализа риска и проверки (расширенного контроля) представленных производителем или поставщиком образца пищевого продукта, вспомогательных средств и материалов для производства и оборота пищевых продуктов, его производственной технологии и технологического оборудования, которые используются при его производстве, определяется перечень санитарных мероприятий и технических регламентов, которых должны соблюдать производитель и поставщик для обеспечения безопасности пищевого продукта.