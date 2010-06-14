Ивано-Франковск: на профилактику ВИЧ выделили 3,3 млн. грн.

Ивано-Франковский городской совет на своей очередной сессии решил выделить из городского бюджета 3,34 млн. грн. на проведение мероприятий по профилактике ВИЧ-инфекции, лечение, досмотра и поддержки ВИЧ-инфекцированных и больных СПИДом на 2009-2013 годы.

Об этом УНИАН сообщили в Ивано-Франковском горисполкоме. Согласно предоставленной информации, за эти средства горсовет планирует осуществлять инфекционный контроль в учреждениях здравоохранения всех форм собственности, подготовить педагогических работников по вопросам профилактики ВИЧ-инфекции/СПИДа, ввести в школах факультативный курс для молодежи «Профилактика ВИЧ-инфекции/СПИДа», обеспечить быстрыми тестами для обследования во время родов женщин, которые не прошли обследование на предродовом этапе, медицинскими изделиями разового использования и свободным доступом к консультациям и бесплатному тестированию на ВИЧ-инфекцию разных категорий населения и тому подобное.

Также для выполнения запланированных мероприятий Ивано-Франковский горсовет планирует привлечь еще свыше 380 тыс. грн. из других источников финансирования.