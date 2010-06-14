Одесчина: должностные лица торговали новорожденными?

Сотрудники Управления по борьбе с организованной преступностью УМВД Украины в Одесской области разоблачили организованную преступную группировку в составе должностных лиц Одесской областной и Коминтерновской районной больниц, а также райгосадминистрации, которые торговали новорожденными детьми.

Как сообщили УНИАН в Центре общественных связей Управления МВД Украины в Одесской области, два чиновника этих медучреждений сегодня по решению Приморского райсуда Одессы взяты под стражу.

По предварительным данным, подозреваемые в течение 2008-2010 годов незаконно лишали родительских прав малоимущих матерей, злоупотребляя служебным положением, а затем передавали детей третьим лицам за взятки в размере от 3 тыс. до 10 тыс. долларов США.

Исчезновение детей, уточнила руководитель ЦОС Ольга БОГАЧЕНКО, оформляли как передачу их в детские дома, куда в действительности новорожденные не поступали, или фиксировали по поддельным справкам фатальный исход.

Всего сотрудниками милиции обнаружено отсутствие в учреждениях четырех детей, проверяются также обстоятельства отсутствия еще нескольких новорожденных.