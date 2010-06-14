В Горловке 4 человека отравились грибами, один умер

В городе Горловка Донецкой области четыре человека отравились грибами, один из них умер.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Донецкой областной администрации со ссылкой на Главное управление МЧС Украины в Донецкой области.

Согласно сообщению, случай отравления был зафиксирован в Горловке, где в больницу пострадавшие обратились в 15.49 10 июня. К сожалению, мужчина, 1976 года рождения, умер до прибытия кареты «скорой помощи», отметили в пресс-службе.

Еще троих пострадавших сразу направили в городскую больницу №2 г. Горловка: мужчину 1955 года рождения и двух женщин - 1957 и 1931 года рождения. У пострадавшего мужчины состояние здоровья врачи оценивают, как средней тяжести, обе женщины находятся в тяжелом состоянии. Причиной этого случая отравления стали грибы, собранные в лесной полосе.