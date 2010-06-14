Харьковщина: с третьего этажа выпала годовалая девочка

08:55, 14 июня 2010
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Черепно-мозговая травма

В райцентре Красноград Харьковской области с третьего этажа жилого дома выпала девочка 2009 года рождения.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в Центре связей с общественностью Главного управления МЧС Украины в Харьковской области, ребенок получил черепно-мозговую травму, перелом правого плеча и в тяжелом состоянии был доставлен в Красноградскую райбольницу.

Милиция установила, что девочка выпала из окна квартиры, расположенной на третьем этаже дома.

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