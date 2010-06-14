Полтавчанин купил 12 кг ртути и радиоактивных веществ...

08:32, 14 июня 2010
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Экология и здоровье

В Полтаве в результате совместной операции сотрудники Управления по борьбе с организованной преступностью и работники областного УСБУ задержали преступную группу в составе 5 человек, которая занималась незаконным сбытом ядовитых и радиоактивных веществ.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщает Центр общественных связей Главного управления МВД Украины в Полтавской области.

По данным ЦОС, в состав группы входили 53-летний, 42-летний, 38-летний безработные жители Кобеляцкого района, а также 49-летний предприниматель и 38-летний житель города Днепропетровска. Причем четверо из них уже имели судимость.

Злоумышленники были задержаны «на горячем» возле гостиничного комплекса "Турист" при реализации полтавчанину 12 кг 140 г ртути и радиоактивных веществ на общую сумму свыше 500 тис. грн.

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 321 Уголовного кодекса Украины (незаконный сбыт ядовитых или сильнодействующих веществ, совершенный повторно, по предварительному сговору группой лиц).

Все члены группы задержаны. Продолжается досудебное следствие.

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