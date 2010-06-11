В Крыму тренер избил 7-летнего шахматиста

Прокуратура Евпатории возбудила уголовное дело по факту причинения тренером телесных повреждений семилетнему шахматисту и издевательств над ним.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Крыма, за не очень удачные выступления на чемпионате Украины, который проходил в апреле в Евпатории, ребенок «получал «наставления» в виде побоев и издевательств».

Тренер отстранен от работы.

«В Центр детского и юношеского творчества, где числится наставник, внесено представление об устранении нарушений закона, по результатам рассмотрения которого к ответственности привлечены сотрудники ЦДЮТ, не организовавшие, как это предусмотрено для работников учебных заведений, обязательное прохождение психиатрического осмотра тренерами и руководителями кружков», - говорится в пресс-релизе.

Прокуратура поручила расследование дела сотрудникам евпаторийской милиции.