12-14 июня будет сильная жара и грозы
15:38, 11 июня 2010Страна
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Укргидрометцентр предупреждает...
По данным Укргидрометцентра, днем 12 июня в северных, большинстве западных, Винницкой и Черкасской областях ожидается сильная жара 35-37°.
Об этом говорится в переданном УНИАН штормовом предупреждении.
Днем 13 июня в западных, местами северных и центральных областях - грозы, в отдельных районах шквалы 15-20 м/с.
12-14 июня в восточных, Днепропетровской, Запорожской, Херсонской области чрезвычайная пожарная опасность, на остальной территории (кроме большинства западных областей) будет преобладать высокая, местами чрезвычайная пожарная опасность.
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