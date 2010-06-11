12-14 июня будет сильная жара и грозы

По данным Укргидрометцентра, днем 12 июня в северных, большинстве западных, Винницкой и Черкасской областях ожидается сильная жара 35-37°.

Об этом говорится в переданном УНИАН штормовом предупреждении.

Днем 13 июня в западных, местами северных и центральных областях - грозы, в отдельных районах шквалы 15-20 м/с.

12-14 июня в восточных, Днепропетровской, Запорожской, Херсонской области чрезвычайная пожарная опасность, на остальной территории (кроме большинства западных областей) будет преобладать высокая, местами чрезвычайная пожарная опасность.