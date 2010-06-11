Донецкие психологи лечат депрессию могилой

В Донецкой области нашли оригинальный способ лечения депрессии. На специальных тренингах психологи предлагают похоронить себя живьем.

Донецкие психологи предлагают оригинальный способ побороть скуку и депрессию - похоронить себя живьем. Речь идет о тренингах, где людям, которые увязли в проблемах, предлагают с помощью стресса найти ответы на жизненные вопросы.

Организаторы тренингов танато-терапии говорят, что выкопать себе могилу - лучшее лекарство от душевной болезни.

Перед церемонией захоронения психологи предлагают тесты, которые дают возможность обнаружить, что именно вынуждает человека лезть в могилу. Чтоб выдержать моральное напряжение от закапывания - медитируют и учатся правильно дышать.

Для ощущения быстротечности времени участников тренинга оставляют на некоторое время один на один с лопатой в лесу.

Дышат закопанные через трубки, которые соединяют псевдо-могилу с внешним миром. Участники говорят, первые полчаса привыкаешь в тишине слушать ритм сердца.

После откапывания участники танато-тренинга говорят, что 3 часа под землей, действительно дали ответы на вопрос, которые их смущали.

Участники тренинга заявляют, что после «захоронения» хочется родиться заново и теперь они точно знают, сколько хотят прожить и что успеть сделать.

tsn.ua