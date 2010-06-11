Черниговщина: суд отменил комендантский час для подростков

Деснянский районный суд Чернигова отменил комендантский час для подростков в Черниговской области.

Об этом УНИАН сообщили в Черниговском общественном комитете защиты прав человека.

Суд вынес решение, которым признал, что комендантский час для подростков является незаконным и Черниговский областной совет нарушил конституционное право граждан на свободу передвижения.

Решение Черниговского облсовета об ограничении пребывания детей в заведениях досуга, общественного питания, компьютерных клубах, на улицах и других общественных местах признано незаконным в части запрещения пребывания на улицах и в других общественных местах без сопровождения родителей детей в возрасте до 14 лет после 22 часов, а в возрасте от 14 до 16 лет – после 23 часов.

По словам адвоката Вячеслава ЯКУБЕНКО, который представлял это дело в суде, ни у кого не вызывают возражений намерение депутатов преодолеть в области подростковую преступность и детский алкоголизм. "Но это не является основанием для нарушения конституционного права граждан на свободу передвижения. В соответствии с действующим законодательством ограничение на свободу передвижения может устанавливаться только законом, никоим образом не решением областных, районных или сельских советов", - объяснил юрист.

Дело поддерживал Фонд стратегических дел Украинского Хельсинского союза по правам человека.

Как сообщал УНИАН, 24 декабря 2009 года Черниговский облсовет принял решение, которым ограничил пребывание детей и подростков без сопровождения взрослых в заведениях досуга, общественного питания, компьютерных клубах, на улицах и других общественных местах после 22.00.