Инсулин связан с психическим здоровьем

Американские медики в процессе клинических исследований установили, что сбои в организме связанные с производством и потреблением глюкозы приводят не только к ожирению и диабету, но и могут спровоцировать психические заболевания, такие как шизофрения.

Больные диабетом имеют проблемы с обработкой инсулина - гормона, помогающего регулировать уровни сахара в крови. Американский эндокринолог Кевин Нисвендер из Медицинского центра при университете Вандербильд в штате Теннесси, говорит, что науке и прежде было известно, что диабетики более других склонны к различного рода психиатрическим заболеваниям.

"Среди всех больных диабетом, примерно четверть периодически страдает от депрессий, против 10% среди здоровых жителей", - говорит он.

Аурелио Галли рассказывает, что в результате исследования было установлено, что инсулин также способен регулировать доставку в головной мозг такого элемента, как допамин, представляющего собой регулятор, способствующий повышению двигательной активности, уменьшению двигательной заторможенности и снижающий гипертонус мышц. Нехватка допамина неизбежно ведет к расстройствам головного мозга, таким как депрессия, болезнь Паркинсона, шизофрения и другим.

В серии новых экспериментов исследователи генным путем вывели поколение лабораторных мышей, имеющих сбой в системе обработки инсулина, что позволило искусственно воссоздать условия, провоцирующие диабет и расстройства головного мозга. В результате, в организмах подавляющего большинства грызунов были отмечены изменения, в точности напоминающие те, что происходят в организме больных шизофренией.

В организме мышей префронтальная кора мозга является главным регионом, контролирующим психические процессы, поэтому уменьшение объемов допамина здесь ведет к повышению склонности к стрессу и расстройствам головного мозга. Одновременно с этим, было установлено, что уменьшение допамина провоцирует увеличение такого гормона, как норадреналина, находящегося в синапсах (пространствах между нейронами мозга).

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