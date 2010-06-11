Завтра в Украине будет еще жарче

Завтра в Украине сохранится сухая и жаркая погода с температурой ночью 17-22°, днем 32-37°.

Как сообщили УНИАН в Укргидромецентре, на побережье морей ночью 19-24°, днем 25-30°, в Карпатах и горах Крыма ночью 12-17°, днем 22-27°.

Ветер преимущественно юго-западный, 5-8 м/с.

В Киевской области в субботу ожидается сухая погода с температурой ночью 17-22°, днем сильная жара 35-37°. Ветер юго-западный, 5-8 м/с. В Киеве температура ночью 20-22°, днем сильная жара 35-37°.

Сегодня температура воды в Черном и Азовском морях 22-25°, в Днепре возле Киева 22°.