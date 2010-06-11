В Крыму мотоциклист сбил насмерть 13-летнюю девочку

13-летняя жительница Москвы погибла на Ялтинской трассе в Крыму в результате наезда мотоциклиста на пешеходном переходе.

Дорожно-транспортное происшествие произошло вчера на автодороге Харьков – Симферополь – Алушта – Ялта, сообщили УНИАН в пресс-службе крымского управления Госавтоинспекции.

Водитель бросил мотоцикл «Ямаха» на месте аварии и скрылся. «Мотоциклист объявлен в розыск», – отметили в ГАИ.