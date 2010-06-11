В Ивано-Франковске будет создана сеть муниципальных аптек

Ивано-Франковский городской совет решил создать коммунальное предприятие «Ивано-Франковская муниципальная аптека» с уставным фондом 250 тыс. грн.

Об этом УНИАН сообщили в Ивано-Франковском горисполкоме.

По словам городского председателя Ивано-Франковска Виктора АНУШКЕВИЧУСА муниципальная аптека создана с целью снижения цен на медикаменты в городе.

«Наценку на лекарства в муниципальной аптеке будет утверждать горисполком, - сказал мэр. - Аптека также будет принимать участие в тендерных закупках медпрепаратов для лечебных заведений города».

По мнению главного врача Ивано-Франковска Тараса МАСЛЯКА, торговая надбавка на медикаменты в муниципальной аптеке будет составлять 5-10%, а льготные категории населения смогут покупать лекарства по себестоимости.

Также горсовет утвердил устав коммунального предприятия «Ивано-Франковская муниципальная аптека» и решил внести в его уставный фонд 250 тыс. грн. за счет средств городского бюджета.

В горисполкоме утверждают, что чистую прибыль коммунальное предприятие будет направлять на развитие городской медицины. Сеть аптечных киосков муниципальной аптеки будет работать в стационарах и поликлиниках города.