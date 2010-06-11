Герань - лекарство на подоконнике

Это растение легко найти на каждой второй клумбе и даже вырастить у себя на подоконнике. Но кроме декоративных, оно может выполнять и лечебные функции.

Вонючий аистник, как часто называют это лекарственное растение, легко распознается по неприятному запаху, который особенно чувствуется, если пальцами растереть листья. Однолетнее растение. Растет в Грузии, Армении, Таджикистане. Имеет в высоту 20 — 50 см.

Действующие вещества: дубильные вещества (особенно много в корнях), горечи, эфирное масло

(в свежем растении), органические кислоты. Из 1 т сырья получают 1 — 3 кг эфирного масла. Основные составляющие масла: гераниол, борнеол, цитронеллол, терпинеол, кетоны и фенолы. Аромат маслянистый, терпкий, горьковатый, теплый.

Обладая обезболивающими свойствами, применяется при невралгиях, мигрени. Сеансы ароматерапии назначают при переутомлении, депрессиях, состояниях страха, при патологическом климаксе.

В аромалампу добавляют 2 — 3 капли смеси масел герани, сандала, иланг- иланга в соотношении 3 : 2 : 1.

Дозировка:

• аромакурительницы — 3 — 5 кап.;

• горячие ингаляции — 1 — 2 кап., длительность — 3 — 5 мин;

• теплые компрессы — 3 — 5 кап.

Для устранения головной боли смесь герани и растительного масла в пропорции 1 : 3 наносят на лобную, височную, затылочную область, ладони и подошвы стоп. Вкладывают в ухо тампон, пропитанный смесью герани и масла в пропорции 1 : 4.

Обогащение кремов, тоников, ополаскивателей, масок — 4 — 5 кап. на 5 г основы; аромамедальоны — 1 — 2 кап.; внутрь в хлебной капсуле или с разбавителем 1 — 2 кап. 2 раза в день. При ожоге нанести неразбавленное масло на пораженную кожу.

Противопоказания: следует избегать передозировки, поскольку высокое содержание дубильных веществ не всегда хорошо действует на желудок. Масло стимулирует выделение эстрогена, поэтому не должно применяться одновременно с противозачаточными средствами, противопоказано в первые 2 месяца беременности.

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