Почему ходьба лучше фитнеса

Физиологи Университета Альберты решили выяснить, что лучше для сохранения здоровья: работать до седьмого пота в фитнес-центре или регулярно заниматься пешей ходьбой? Канадские медики набрали для 6-месячного эксперимента 128 мужчин и женщин в возрасте от 27 до 65 лет, придерживающихся малоподвижного образа жизни и без сердечно-сосудистых или других заболеваний. Участникам в группе ходьбы было предписано носить шагомеры и ходить пешком по 10 тыс. шагов в день.

Сравнив эффект программы фитнеса и ходьбы по окончании наблюдений, врачи установили, что фитнес-упражнения понижали систолическое артериальное давление на 9% /по сравнению с 3% при ходьбе/. Все участники заметили преимущества как от ходьбы, так и от фитнес-подготовки, в том числе значительное снижение массы тела, окружности талии и бёдер после 6 месяцев, а также стабилизацию сердечного ритма. Однако для людей без серьёзного избыточного веса, которые просто хотят поддерживать фигуру в форме и сохранить нормальное здоровье, врачи рекомендуют заниматься ходьбой, поскольку этот способ оказался наиболее простым, долгосрочно эффективным и выносливым для большинства добровольцев. При этом такой «спорт» абсолютно бесплатен, что немаловажно в условиях экономического кризиса, а также зачастую не требует дополнительного времени - достаточно просто проходить пешком хотя бы часть пути до работы.

ami-tass.ru