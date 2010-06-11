Как выжить в жару?

После того как ртутный столб преодолевает 30 градусов стоит позаботиться о том, чтобы предотвратить тепловой или солнечный удар.

Особенно страдают от повышения температуры люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями (у них жара может спровоцировать сердечный приступ, иногда со смертельным исходом), легочными заболеваниями (дефицит кислорода в раскаленном воздухе нередко становится причиной одышки) и маленькие дети (их механизмы терморегуляции еще несовершенные, из-за чего они переносят жару тяжелее, чем взрослые). Кроме того, нелегко и тем, у кого есть какое-либо острое воспаление, особенно сопровождающееся температурой.

Если вы не относитесь к группе риска, то самая большая неприятность, которую можно ожидать от горячей обстановки, - солнечный и тепловой удары. Первый развивается в ответ на прямое действие солнечных лучей на голову, второй - от рассеянной жары и общего перегрева. Эти состояния сопровождаются нарушением водно-электролитного баланса и расстройствами кровообращения. Но симптомы при них одинаковые - это резкая общая слабость, заторможенность, головная боль, головокружение и шум в ушах.

Если вы видите человека с признаками начинающегося теплового или солнечного удара, отведите его в тень, на продуваемое воздухом место, разденьте его, дайте выпить холодной воды и положите на голову холодный компресс.

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