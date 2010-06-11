На Киевщине от неудачного аборта умерла молодая женщина

Если вину гинеколога докажут, его могут посадить за решетку на два года.

На Киевщине от неудачного искусственного прерывания беременности умерла двадцатисемилетняя женщина. Операцию ей, якобы, сделал знакомый гинеколог. Но он это отрицает. Родственники погибшей ищут правды.

Людмила пошла делать аборт с двумя подругами. Родным об этом не сказала.

Петр Петренко, муж погибшей:

- Я знал, что она буде делать, но в этот день она не сообщила.

Опасений у нее не было. Ведь с врачом, согласившимся оперировать, она была хорошо знакома.

- Невестка у него рожала моя, дочка рожала, не было вроде ничего такого, - говорит Надежда Окуневич, мать погибшей.

Во время процедуры что-то не сложилось.

Петр Петренко, муж погибшей:

- Сказал девушкам, что ей стало плохо после аборта и он переводит ее на стационар.

А уже через несколько минут сообщил другое: женщина скончалась. В больницу сразу приехали ее родители. И увидели ряд нарушений. Главное - аборт делали не в операционной.

- На втором этаже, почему? Гинекология на первом, на втором родзал. Почему она там была? Ничего не пойму. Кабинет такой маленький, ни медикаментов, ничего. Все убрано, - шокирована Надежда Окуневич, мать погибшей.

Тело умершей, некогда хрупкой женщины, очень раздулась. Надежда Окуневич утверждает, что врач сказал ей, что это «воздушная эмболия». Вскрытие смертельный диагноз подтвердило: эмболия, вызванная искусственным прерыванием беременности.

Николай Жукович, руководитель отдела ГУ милиции в Киевской области:

- Именно от того, что был сделан аборт и настала смерть.

Но виновен не тот врач, в кресле которого умерла жена, утверждает руководство мед учреждения.

Сергей Радкевич, главный врач Боярского роддома:

- Согласно данным медициской документации, которая у меня есть, я могу сказать, что женщина поступила в тяжелом состоянии, там были вмешательства. Вам любой судмедэксперт это скажет.

Главный врач уверяет, что девушке прервали беременность ранее. Правда, неудачно. Здешний гинеколог стремился женщине помочь. Все обвинения родственников отвергает.

Правда, родственники этому не верят. У них свои доводы: накануне аборта беременная несколько раз звонила горе-гинекологу.

Сейчас в ситуации разбираются правоохранители.

Николай Жукович, руководитель отдела ГУ милиции в Киевской области:

- Возбуждено уголовное дело по статье «неисполнение профессиональных обязанностей врачом». Ведется расследование, мы ждем заключения судмедэкспертизы, где будет комплексно дана оценка этого случая.

Если вину гинеколога таки докажут, его могут посадить за решетку на два года. Пока же он и дальше работает в роддоме. Руководство решило его от работы не отстранять.

kp.ua