Хотелось бы, чтобы все в жизни было правильно, чтобы женщины рожали с 20 до 35, в период, который медики и природа определили как благоприятный для родов и материнства. А что делать, если в 20 судьба не подарила шанса?

Если любимого человека удалось встретить только в сорок? Сегодня женщины выбирают - рожать! И поздние роды после 30 и даже после 40 уже почти стали нормой. Но как сохранить женское здоровье, чтобы в 40 и даже в сорок с небольшим хватило сил зачать, выносить и вырастить?

Самые распространенные женские страхи комментирует врач-гинеколог, заведующая гинекологическим подразделением Республиканского центра медицинской реабилитации и бальнеолечения Наталья Майорова.

Страх 1. Женщинам нельзя поднимать тяжести

Считается, что нельзя носить больше 5 кг. Но прожить жизнь налегке не получается ни у одной женщины. Если не сумки с рынка, то горнолыжное оборудование носить приходится.

- Подъем тяжестей опасен для женщины опущением половых органов. А с возрастом смещение типичной анатомии может привести к недержанию газов, мочи, - говорит Наталья Владимировна. - Но если заниматься спортом и тренироваться не только в одном положении "сумки в руке", то негативных последствий избежать можно. Укрепить мышцы тазового дна можно с помощью лечебной физкультуры. Инструктор ЛФК есть в каждой поликлинике, с ним можно проконсультироваться и позаниматься. Еще можно посоветовать танцы: индийские, арабские, танец живота.

Страх 2. Гормональные препараты вредят женскому здоровью

- Если сравнивать последствия аборта или вакуума, то прием гормональных препаратов - безобидная процедура, - говорит врач-гинеколог. - Ведь беременность - это поезд, который мчится на всех парах, бешено набирая скорость, и вдруг мы его резко останавливаем. И это, конечно, колоссальный сбой. И гормональный, и эмоциональный…

Но гормональные препараты надо подбирать с врачом, и дело это очень индивидуальное. Нет таких таблеток, которые были бы одинаково хороши для всех. Если вы чувствуете, что этот гормональный препарат вам не идет (вас тошнит, у вас болит грудь, беспокоят кровянистые выделения, увеличивается вес), прекращайте его прием. Вам нужен другой препарат.

А что касается замещающей гормонотерапии при климаксе, то это уже лечение под строгим наблюдением врача. Женщина должна сдавать общий и биохимический анализ крови, делать УЗИ молочных желез, регулярно бывать на осмотре у гинеколога. Нужно контролировать общее состояние организма.

Если женщина уверена, что сможет справиться с климаксом и перестроить свою жизнь на более щадящий режим: меньше работать, больше отдыхать, гулять по вечерам на свежем воздухе, плавать в бассейне, то можно попробовать обойтись без гормонотерапии.

Если же в 50 по-прежнему надо быть сильной, работать сверхурочно, растить детей (вот поэтому и надо рожать в 20, чтобы к 50-ти дети уже выросли. - Ред.), то гормональная поддержка необходима. Гормоны делают нас сильными. Однако принимать их можно только до 65. Организм нельзя стимулировать бесконечно, от неразумной стимуляции он истощается.

Страх 3. Инфекции ведут к бесплодию

- Половым путем могут передаваться около 25 заболеваний. И некоторые из них: гонорея, хламидиоз, сифилис - в самом деле ведут к бесплодию. Хламидиоз, например, грозит непроходимостью маточных труб.

Страх 4.Лишний вес всегда во вред

- Вес нужно держать в любом возрасте, - уверена Наталья Владимировна. - Если вы за два месяца набрали 10 кг, то яичники тут же отреагируют. И в некоторых случаях это может вызвать дисфункцию. Овуляция (созревание яйцеклетки, необходимой для зачатия) будет проходить с проблемами. И еще вопрос, будет ли. Так что в самых вопиющих (!) случаях лишний вес может привести к бесплодию.

Снижение веса может решить многие проблемы. Сбросите лишние кг, активизируются все обменные процессы, работа желез внутренней секреции, щитовидки, яичников.

Внимание! Если вы поправились, как вам кажется, без объективных причин, первым делом проверьте щитовидку.

Страх 5. Женщина стареет без секса

- Нет секса - нет полноценной жизни. В результате застойные явления в сосудах, увядание всех функций организма. А эмоциональное состояние - это тоска и депрессия, - констатирует Наталья Владимировна. - Оргазм - это эстрогенный пик (вырабатывается максимальное количество женских гормонов). И на этом пике женщина летает, она счастлива, она не замечает, что ей нахамили в магазине. Она просто этого не слышит. Ее организм настроен на другой лад. Она и дома, и на работе летает.

Страх 6. Силиконовая грудь - это не здорово

- Если эта операция улучшает качество жизни, то почему бы и нет. У меня была одна пациентка, которая сделала пластику груди после рождения двоих детей. Она расцвела и помолодела, потому что опять почувствовала себя красивой и желанной, и на этом эмоциональном положительном фоне ее женское здоровье окрепло. Ей это пошло на пользу, - вспоминает Наталья Владимировна. - И другой случай: 20-летняя девушка сделала пластику груди, потому что, рекламируя нижнее белье, можно зарабатывать повышенные гонорары. А ведь, скорее всего, у нее будут проблемы с лактацией… Она уже предрешила судьбу своего ребенка - он вырастет на искусственном вскармливании. Хотя и эти дети вырастают здоровыми. Главное - чтобы мама была счастлива. Любая операция не проходит для организма незамеченной (об этом нужно помнить всегда!), но если вы уверены, что она улучшит вашу жизнь, то, наверное, это стоит того.

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