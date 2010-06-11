"Тамифлю" в Украине будут лечить не только грипп

Кабинет Министров разрешил Министерству здравоохранения использовать лекарственные средства и изделия медицинского назначения, закупленные в 2009 году для борьбы с гриппом, для предоставления медицинской помощи при других заболеваниях.

Об этом говорится в распоряжении 1190 от 9 июня.

Правительство согласилось с предложением Минздрава относительно использования лекарственных средств и изделий медицинского назначения, закупленных за счет бюджетных средств, выделенных в 2009 году для предотвращения распространению гриппа, в том числе гриппа типа A(N1H1) и острых респираторных заболеваний, в порядке, утвержденном Минздравом по согласованию с Министерством финансов и Министерством экономики, для предоставления медицинской помощи в случае других заболеваний.

censor.net.ua