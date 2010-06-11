Британия: запретили курить - сократилось количество инфарктов

В 2007 году Великобритания ввела запрет на курение в общественных местах, с тех пор количество обращений в больницы с сердечными приступами сократилось на 1200 в год. Об этом свидетельствуют результаты исследования, опубликованного журналом British Medical Journal.

Группа ученых проанализировала случаи госпитализации британцев с 2002 по 2009 год. И согласно полученным данным, Национальной службе здравоохранения Британии удалось сэкономить более 8 миллионов фунтов стерлингов на сокращении числа сердечных приступов. Авторы исследования изучили целый ряд факторов, способных оказать влияние на сердечно-сосудистую систему: от погодных условий до статистики заболеваемости гриппом.

Теоретически пассивные курильщики рискуют своим здоровьем так же, как и те, кто курит эпизодически. Поэтому запрет на курение в общественных местах мог принести определенный результат даже за относительно небольшой срок. Мировая статистика, касающаяся связи между законодательным запретом и случаями госпитализации больных с сердечными приступами, довольно непоследовательна.

Исследователи не готовы с уверенностью сказать, что именно стало причиной укрепления здоровья британцев - тот факт, что все больше людей бросают курить или тот факт, что некурящие люди стали меньше подвержены воздействию табачного дыма. Как показывают опросы, большинство британцев поддерживает запрет на курение в общественных местах.

Тем временем организации, защищающие права курильщиков, отмечают, что к результатам исследования стоит относиться с долей осторожности.

podrobnosti.ua