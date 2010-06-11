В Дании запрещены шезлонги на пляжах
Профилактика рака
Муниципальный совет Фредериксхавна (Северная Ютландия, Дания) внедряет для жителей специальную "политику солнца", направленную на защиту жителей от негативного воздействия ультрафиолетовых лучей.
Например, всем городским садовникам были выданы широкополые шляпы, а в плавательных бассейнах и спортивных залах закрыты солярии.
"Научно доказано, что посещение соляриев способствует развитию онкологических заболеваний кожи, - заявил Флемминг Меллер Мортенсен, представитель социал-демократической партии Дании, - поэтому мы выступаем за эту инициативу".
Ранее в 22 других муниципальных центрах Дании уже были запрещены солярии и даже шезлонги на пляжах.
Датское общество по борьбе с раковыми заболеваниями приветствует предпринятые шаги.
В Дании диагноз "рак кожи" ставится более чем 1,5 тысячам человек ежегодно. Светлая, менее пигментированная кожа датчан уязвима перед солнцем.