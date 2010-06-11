Кому нельзя есть черешню

Черешня – очень вкусная и полезная ягода. Однако есть люди, которым нужно или снизить ее потребление, или и вовсе отказаться от употребления этой ягоды.

Черешня противопоказана больным сахарным диабетом. черешня не рекомендуются при повышенной кислотности желудочного сока, индивидуальной непереносимости, сахарном диабете, язвенной болезни желудка, ожирении. Черешня — довольно питательное удовольствие. Поэтому худеющим барышням или людям, страдающим ожирением, нужно быть осторожнее и не превышать «лимит» — 400 г в сутки.

В черешне очень много клетчатки. Злоупотреблять клетчаткой не стоит - нарушится стул, можно получить вздутие живота и диарею.

Диетологи советуют есть не более 1,5 кг ягод в день (в несколько приемов).