Создан сайт для обучения чтению после инсульта

Университетский колледж Лондона запустил сайт, помогающий людям, чье зрение пострадало в результате инсульта, снова научиться читать, пишет PhysOrg.

Новый ресурс под названием Read-Right предназначен для пациентов с гемианопической алексией – состоянием, при котором из-за инсульта или травмы мозга у человека выпадает половина поля зрения, что значительно затрудняет чтение. Многие из таких пациентов совсем прекращают читать, находя это чрезмерно утомительным.

Read-Right предлагает для чтения прокручивающиеся тексты. В отличие от статичных, такие тексты легче читать, поскольку они заставляют глаз совершать непроизвольные движения, облегчающие считывание информации.

Как показали предварительные исследования, всего от 7 до 14 часов подобной реабилитации значительно улучшают чтение статичного текста у больных с гемианопической алексией.

Read-Right обеспечивает бесплатный доступ к большому количеству текстов – от рассказов о Шерлоке Холмсе до приключений Гарри Поттера и свежих новостей BBC. Группа разработчиков приглашает всех пациентов принять участие в испытаниях ресурса. В случае их успеха сайт будет открыт на других языках.

medportal.ru