Рекламу лекарств в Украине следует запретить?

Заместитель председателя Верховной Рады Украины Николай ТОМЕНКО отмечает необходимость жесткого контроля за соблюдением действующих правил рекламирования алкогольных напитков и лекарственных средств, а также совершенствования рекламного законодательства, в соответствии с общественными требованиями.

Как сообщает пресс-служба Н.ТОМЕНКО, об этом заместитель председателя парламента сказал, открывая заседание «круглого стола» на тему: «Практика применения и основные направления совершенствования Закона Украины «О рекламе».

«Рекламирование алкогольных напитков и лекарственных средств нужно или запретить, или осуществлять исключительно в соответствии с законодательством», - сказал Н.ТОМЕНКО.

Он сообщил, что на сегодняшний день в Верховной Раде накоплено чрезвычайно большое количество законопроектов, которые касаются изменения рекламного законодательства, в том числе и те, которые регламентируют правила рекламирования отдельных категорий товаров – алкогольных напитков, табачных изделий, лекарственных средств, медицинской техники, методов лечения и диагностики и т.п. «Кроме того, мы получаем большое количество обращений как от простых граждан, так и от разного рода организаций относительно фактов несоблюдения действующего законодательства именно в упомянутых направлениях», - сказал Н.ТОМЕНКО.

Говоря о нарушении, вице-спикер отметил, что в последнее время в украинском телерадиопространстве возобновлена прямая реклама водки. «Сегодня систематически нарушаются требования статьи 22 Закона Украины «О рекламе» о запрете трансляции рекламы алкогольных напитков и соответствующих торговых марок с 6.00 до 23.00. Еще печальнее выглядят попытки некоторых алкогольных компаний завуалировать прямую рекламу водку под социальную рекламу. Таким образом, с одной стороны. не выполняется Закон «О рекламе», а с другой стороны - дискредитируется идея социальной рекламы», - отметил Н.ТОМЕНКО.

Кроме того, по его словам, «контент рекламы пива и по духу, и по букве не всегда адекватен действующему законодательству».

«Сегодня очень много вопросов к рекламе лекарственных средств. Сегодня легализуются телевизионные конкурсы, попросту говоря «лохотроны», которые стали едва ли не главными программами на многих каналах», - подчеркнул Н.ТОМЕНКО, очерчивая группу проблем.

Заместитель председателя ВР предложил две альтернативы действий в направлении разрешения проблемы: «Во-первых, необходимо просить рекламные компании, которые работают в Украине, выполнять действующее законодательство, и вторая альтернатива – менять рекламное законодательство в той части, где есть определенные несогласования и проблемные моменты».

При этом Н.ТОМЕНКО отметил, что все законопроекты по названным им вопросам, в том числе и об ограничении или запрете рекламы алкоголя и табака, зарегистрированы в Верховной Раде.

В работе круглого стола приняли участие представители Комитета ВР по вопросам свободы слова и информации, народные депутаты, представители Министерства здравоохранения, члены Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания, руководители Государственного комитета телевидения и радиовещания и Государственного комитета по вопросам технической регуляции, руководители медиа и общественных организаций. В ходе работы участники заседания договорились создать совместную рабочую группу, которая бы подготовила единые согласованные изменения в Закон Украины «О рекламе».