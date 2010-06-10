В Израиле узаконили платное донорство яйцеклеток

Израильский Кнессет утвердил во втором и третьем чтении закон, разрешающий молодым женщинам становиться донорами яйцеклеток для бездетных пар за материальное вознаграждение. Соответствующий законопроект обсуждался в израильском парламенте более 10 лет, пишет Haaretz.

В соответствии с новым законом, донорами яйцеклеток могут стать женщины в возрасте от 20 до 35 лет. Платным донорам разрешено будет проходить не более трех таких процедур.

Услугами платных доноров в рамках госпрограммы медицинского страхования смогут воспользоваться страдающие бесплодием женщины в возрасте от 18 до 54 лет. Закон предусматривает анонимность донора яйцеклетки. Матерью младенца, появившегося на свет в результате использования донорской яйцеклетки, автоматически признается реципиентка.

Информация о донорстве яйцеклеток будет храниться в специальном банке данных. Люди, рожденные в результате применения донорских яйцеклеток, по достижении 18 лет смогут получить доступ к информации о происхождении яйцеклетки. Анонимность донора при этом будет сохранена. Такая система позволит избежать браков между близкими родственниками в том случае, если один из молодоженов является "ребенком из пробирки".

Кроме того, банк данных будет использоваться для поиска донора определенной религиозной принадлежности, если это важно для семьи реципиента. Соответствующие поправки были внесены в законопроект по требованию депутатов религиозных партий Кнессета.

До настоящего времени израильское законодательство запрещало платное донорство яйцеклеток. Нуждающиеся в них супружеские пары могли рассчитывать только на ограниченное количество яйцеклеток, которые остаются невостребованными после успешного прохождения экстракорпорального оплодотворения в клиниках по лечению бесплодия. Взимание платы за использование этих яйцеклеток было запрещено. Недостаток донорских яйцеклеток привел к массовому обращению израильтянок в клиники иностранных государств, законодательное регулирование репродуктивных технологий в которых было менее строгим.

medportal.ru