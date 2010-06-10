В Черкасской области утонули две девочки

В Черкасской области в местном пруде утонули две двоюродные сестры 11 и 14 лет.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Главного управления МЧС в Черкасской области, днем, несмотря на запрещение родителей двоюродные сестры 11 и 14 лет, проживавшие в селе Верхнячка Христиновского района, пошли купаться в местном пруде. Придя на пруд, девочки начали нырять в воду с дамбы пруда в наиболее глубоком месте. После нескольких попыток, которые завершились благополучно, девочки обессилили и начали тонуть. Это заметили дети, плавающие неподалеку. Так как взрослых рядом не было, дети побежали за помощью в село.

Ученик 11-го класса местного лицея Александр СЛЮСАРЕНКО, который проходил мимо, услышал крики о помощи и сразу бросился в воду. Несколько раз нырнув на глубину, парень нашел обеих девочек и поднял их на поверхность, однако попытки вернуть их к жизни успеха не имели. Врачи скорой помощи, прибывшие на место происшествия, лишь констатировали смерть Анастасии и Марины.