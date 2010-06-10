В Украине 25 млн лиц имеют сердечно-сосудистые болезни

В Украине 25 миллионов лиц имеют сердечно-сосудистые болезни.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил президент Ассоциации кардиологов Украины, директор Национального научного центра „Институт кардиология имени академика Стражеско” Владимир КОВАЛЕНКО сегодня на пресс-конференции в Киеве.

По его словам, в целом среди сердечных болезней наиболее распространенные – артериальная гипертония, ишемическая болезнь сердца, аритмия и т. п.

“Аритмия в этой структуре болезней составляет около 3% популяции взрослого населения. Это достаточно значительная цифра. Именно с аритмии развивается сердечная недостаточность, возникают острые нарушения кровообращения. Около 20-25% инсультов развиваются на фоне нарушения ритма сердца, поэтому предотвращение и лечение аритмии имеет чрезвычайно большое значение”, - подчеркнул академик В.КОВАЛЕНКО.

Он обратил внимание на проблемы, существующие в этой области, в частности на позднее выявление данной патологии.

“Первой и основной проблемой в нашем государстве является проблема, как обнаружить аритмию. К сожалению, очень многие люди ходят с нарушениями ритма сердца и не обращают внимания на такие состояния. Это связано с тем, что много нарушений сердца пациент может и не чувствовать. Поэтому очень важным является своевременный активный осмотр пациентов, который поможет обнаружить аритмию. Кроме прямого обращения пациента к врачу, очень важной является своевременная кардиограмма, холтеровское обследование”, - отметил В.КОВАЛЕНКО.

В свою очередь академик АМНУ, ректор Днепропетровской государственной медицинской академии профессор Георгий ДЗЯК отметил, что сердечно-сосудистые заболевания в Украине занимают первое место по инвалидности и летальности, а также приводят к снижению качества жизни больных.

“К сожалению, к врачу приходят уже с реализованным диагнозом. Был приступ - прошел, на него не обратили внимания, а затем это состояние прогрессирует, и пациент попадает в больницу уже с развернутой клиникой, когда очень тяжело лечить и достичь хорошего эффекта”, - заметил Г.ДЗЯК, подчеркнув, что основные факторы риска сердечно-сосудистых болезней - это алкоголь, наркотики, курение и ожирение.

Справка УНИАН. Ежегодно в мире вследствие сердечно-сосудистых болезней умирает 17,5 млн. человек. По прогнозам ученых, это количество до 2020 года вырастет до 20 млн., а до 2030 – до 24 млн.

В Украине самой распространенной сердечно-сосудистой болезнью является артериальная гипертензия, которая наблюдается у 30% взрослого населения страны. Показатель смертности из-за сердечных болезней в Украине достигает 64% и является чуть ли не наивысшим в мире (европейские показатели – 27%). В то же время Украина в 15 раз отстает от Европы по количеству кардиологических центров.

По статистике, ежегодно в нашей стране регистрируют почти 50 тыс. случаев инфаркта миокарда, 100-120 тыс. инсультов, свыше 3500 случаев вроджених пороков сердца.