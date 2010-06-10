В Тернополе разоблачили нарколабораторию, которая действовала в частном доме в центре города. Как сообщили корреспонденту УНИАН в отделе общественных связей управления милиции, одна из комнат дома и гараж были специально приспособлены для выращивания наркосодержащих растений.

В частности, в этих помещениях обеспечивался постоянный температурный и световой режим, вентиляция, осуществлялось капельное орошение растений. Всего в доме было емкостей на 0,5 т, в которых выращивали наркотическое сырье. Во время обыска милиционеры изъяли 2,5 кг марихуаны, 48 г гашиша, 55 тыс. грн, 4 тыс. долларов, 50 изделий из золота общим весом 300 г, которые наркоманы оставляли в качестве залога, когда не было денег, чтобы рассчитаться за полученные наркотики.

Также изъято 3 автомобиля, которые в качестве залога за поставленный товар оставили наркодилеры. По данным отдела общественных связей, реализовывали наркотики, которые круглогодично выращивали в лаборатории, на территории Тернопольской, Ровенской и Львовской областей.

Против супругов, обустроивших лабораторию, возбуждено уголовное дело по ч. 2. ст. 307 Уголовного кодекса Украины (незаконное производство и сбыт наркотических средств).