На Черниговщине проходит месячник йодопрофилактики и профилактики заболеваний щитовидной железы. Об этом сообщила пресс-служба городской экологической организации "Зеленый мир".

В рамках мероприятия жители области получают информацию о дефиците йода, его последствиях и способы предупреждения заболевания щитовидной железы. Врачи проводят беседы и раздают информационные буклеты.

В школах прошли уроки здоровья. Учителя рассказали, как вредит организму недостаток йода. Также дети участвуют в конкурсе рисунка по преодолению проблемы йододефицита. Работы присылают в экологическую организацию "Зеленый мир". Победители конкурса детского рисунка получат подарки.

По словам руководителя организации "Зеленый мир" Ивана ОСАДЦЕВА, Черниговщина готовится к принятию Программы преодоления йододефицита. "Но пока она не принята, надо проводить информационную компанию и рассказывать каждому, какую пользу приносит йодированная соль", - сказал он.

По статистике, из каждых пяти украинцев четыре страдают от йододефицита. Всего от недостатка йода в организме в нашей стране страдают 38 миллионов человек.