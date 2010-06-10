В Украину вернут медвытрезвители?

Министр внутренних дел Украины Анатолий МОГИЛЕВ выступает за возобновление работы медвытрезвителей.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня в интервью журналистам в Киеве.

По словам министра, в советские времена медвытрезвители оказывали немалый дисциплинирующий фактор. Сегодня же такие учреждения упразднены, в том числе и потому, что помещение человека в них ограничивает его права и свободу, отметил А.МОГИЛЕВ.

С другой стороны, считает министр, пребывание человека на улице в состоянии сильного алкогольного опьянения несет не меньшую угрозу его здоровью.

«Поэтому в какой-то мере вытрезвитель – это одно из учреждений, которое позволит решить проблему, а такая проблема у нас есть», - сказал министр, добавив, что «для возобновления работы вытрезвителей необходимо принять решение на законодательном уровне».