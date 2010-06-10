Минздрав проверит медицинские справки абитуриентов

Украинский центр оценивания качества образования обратился в Министерство здравоохранения и СБУ с просьбой проверить достоверность медицинских справок, которые массово выдавались абитуриентам накануне тестирования.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции в Киеве сообщил директор Украинского центра оценивания качества образования Игорь ЛИКАРЧУК.

По его словам, на нынешний тест по украинскому языку и литературе в связи с болезнью не явились две тысячи абитуриентов.

«Такой массовой эпидемии среди абитуриентов еще никогда не было», - сказал И.ЛИКАРЧУК.

Он отметил, что в центр подавались очень много справок, достоверность которых подвергается сомнению. В частности, абитуриенты, которые живут в Киеве, приносили справки от врачей из Киевской области и даже из других областей. Были справки, в которых не указывалась болезнь, а также справки, в которых указывалось хроническое заболевание, и при этом врач освобождал ученика от учебы лишь на день проведения теста.

Рассказал И.ЛИКАРЧУК и о курьезных справках. Так, одной девушке была выдана справка, что она попала в больницу за день до теста с тяжелым алкогольным опьянением, упав из высоты собственного роста. «Возможно, она так готовилась к тесту», - отметил И.ЛИКАРЧУК.

Среди других курьезов И.ЛИКАРЧУК зачитал справку, когда абитуриент не появился на экзамен из-за того, что его мать покусала собака.