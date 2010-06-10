Завтра в Украине сухо и жарко
13:34, 10 июня 2010Страна
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Ветер юго-западный
Завтра, 11 июня, на территории Украины сохранится сухая и жаркая погода.
Как сообщили УНИАН в Украинском гидрометцентре, ночью температура воздуха будет составлять 15-20°, на побережье морей до 23°, днем 29-34°; в Карпатах ночью 9-14°, днем 20-25°.
Ветер преимущественно юго-западный, 5-10 м/с.
В Киеве также сухая и жаркая погода с температурой ночью 18-20°, днем 31-33°, по области - ночью 15-20°, днем 29-34°.
Сегодня, 10 июня, температура воды в Черном и Азовском морях 21-24°, в Днепре возле Киева - 22°.
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