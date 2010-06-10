Завтра в Украине сухо и жарко

Завтра, 11 июня, на территории Украины сохранится сухая и жаркая погода.

Как сообщили УНИАН в Украинском гидрометцентре, ночью температура воздуха будет составлять 15-20°, на побережье морей до 23°, днем 29-34°; в Карпатах ночью 9-14°, днем 20-25°.

Ветер преимущественно юго-западный, 5-10 м/с.

В Киеве также сухая и жаркая погода с температурой ночью 18-20°, днем 31-33°, по области - ночью 15-20°, днем 29-34°.

Сегодня, 10 июня, температура воды в Черном и Азовском морях 21-24°, в Днепре возле Киева - 22°.