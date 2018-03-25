Домашние рецепты скрабов

Скраб – косметическое средство для глубокой очистки кожи (пилинга). Состоит скраб из основы (обычно это крем, гель, косметическая глина) и абразивных частиц (натуральных или синтетических). В процессе пилинга с поверхности кожи удаляются старые, отмершие клетки и загрязнения, кровоснабжение кожи улучшается, кожа становится гладкой, нежной, сияющей. Скрабы для кожи лица более нежные, чем для кожи тела и для кожи стоп. Обладательницам нормальной кожи достаточно использовать скраб 1 раз в неделю. Тем, у кого жирная кожа можно использовать скраб 2–3 раза в неделю. Используйте скраб перед процедурой нанесения автозагара -это позволит автозагару лечь ровнее и держаться дольше. Используйте скраб перед процедурой эпиляции – это предотвратит врастание волосков после бритья.

Скраб

•Не стоит пользоваться никакими скрабами обладательницам кожи с угревой сыпью – пилинг может усугубить эту проблему.

•Избегайте области вокруг глаз!

Рецепты домашних скрабов

Для жирной кожи Технология нанесения: указательными и средними пальцами обеих рук в течение 2–3 минут круговыми движениями массируем лицо, двигаясь сначала от середины лба к вискам, потом от уголков рта к вискам, затем от середины подбородка к мочкам ушей. Затем скраб смываем теплой водой.

•Клубничный скраб

Смешайте: 6 ложек соли, 4 ложки оливкового масла и 6 ягод клубники, обладающую очищающими и антисептическими свойствами и нанесите полученный скраб на кожу.

•Скраб из соли и соды

После ванны или душа круговыми движениями массируем кожу лица 1–3 минуты влажной ваткой, обмакнутой в обычную соль или питьевую соду. Результат: кожа становится гладкой, расширенные поры очищаются и стягиваются.

•Овсяный скраб с рисом

Если у вас проблемная кожа, возьмите 2 столовые ложки овсяных хлопьев, по чайной ложке молотого риса и растительного масла, перемешайте и добавьте немного теплой воды. Результат: кожа становится гладкой, расширенные поры очищаются и стягиваются.

•Кофейный скраб

Смешать в пропорции 1: 3 выпитый, подсушенный и прожаренный кофе с йогуртом или жирными сливками. Массируем кожу полученной смесью, в течение 2–5 минут. Результат: кожа мягкая и нежная.

Скрабы для сухой и чувствительной кожи лица

При чувствительной коже не используйте скрабы с натуральными абразивами (косточки абрикоса, соль, скорлупа орехов) т.к. частички могут поцарапать кожу и вызвать раздражение, используйте скрабы с искусственными абразивами.

Технология нанесения: указательными и средними пальцами обеих рук в течение 1–2 минут круговыми движениями массируем лицо, двигаясь сначала от середины лба к вискам, потом от уголков рта к вискам, затем от середины подбородка к мочкам ушей. Затем смываем скраб теплой водой.

•Овсяный скраб

Измельчаем в кофемолке овсяные хлопья, разводим их водой или молоком, до состояния однородной кашицы. Массируем полученным скрабом кожу 1–2 минуты. Результат: кожа мягкая, гладкая.

•Скраб из морской соли

Берем чайную ложку морской соли, добавляем в сметану, примешиваем, аккуратно массируем скрабом лицо, избегая области вокруг глаз. Вместо сметаны можно использовать сливки или оливковое масло – что больше нравиться и подходит!

Скрабы для тела Технология нанесения: скрабы для тела наносим сразу после душа на влажную кожу и массируем рукой либо губкой-варежкой из натуральных волокон. Для рук и ступней ног скраб удобно использовать во время маникюра и педикюра.

•Скраб из кофейной гущи

Утром выпить чашку свежесваренного кофе. Оставшуюся гущу отжать. На две чайные ложки кофейной гущи добавить 2 капли любимого эфирного масла и чайную ложку сметаны. Все тщательно перемешать! На губку полученную смесь. И нежно массировать тело около 2–5 минут. Смыть все прохладной водой. Результат: нежная, бархатистая кожа и замечательный аромат!

•Скраб из соли

После ванны или душа круговыми движениями кожу лица можно помассировать влажной ваткой, обмакнутой в обычную соль или питьевую соду. Кристаллики соли и соды шлифуют кожу, освобождая ее от загрязнений. Такая процедура идеально подходит для жирной, пористой кожи.

После скраба желательно наносить питательные и увлажняющие средства – они лучше впитаются в кожу, а их действие будет эффективнее.

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