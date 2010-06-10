В Москве - холера

В Москве с диагнозом "холера" госпитализирована женщина и ее грудной ребенок. Об этом сообщил главный санитарный врач РФ Геннадий Онищенко, передает "Интерфакс".

По информации Онищенко, симптомы инфекции выявлены у 29-летней россиянки и ее 10-месячной дочери. Женщина три года проживала за границей и прилетела в Москву из Индии 7 июня. Через несколько часов после приезда больная в тяжелом состоянии была доставлена в реанимацию.

Главный санитарный врач отметил, что бывший муж заболевшей женщины и их 8-летний ребенок также были госпитализированы. Однако симптомов холеры у них не выявлено. Кроме того, инфекционисты обследовали две бригады медработников, контактировавших с больной, и членов экипажа самолета, на котором она прилетела. Наличие инфекции у них также не зафиксировано.

"Мать и ребенок получают адекватное лечение. Угрозы распространения холеры нет", - заявил Онищенко, добавив, что больную женщину вывели из тяжелого состояния после того, как она была доставлена в реанимацию. По данным анонимного источника в органах здравоохранения, женщина все еще находится в тяжелом состоянии, однако медики отмечают положительную динамику.

РИА Новости со ссылкой на Минздравсоцразвития сообщает, что состояние заразившихся холерой россиянок стабилизировалось. В министерстве подтвердили информацию Онищенко об отсутствии угрозы распространения инфекции. Главный санитарный врач отметил, что это первые случаи холеры, зафиксированные в России в 2010 году. По его данным, в 2009 году были зарегистрированы случаи завоза инфекции на территорию РФ из Индии, Китая и стран Ближнего Востока.

medportal.ru