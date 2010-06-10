Психотерапия закончилась смертью 2-х человек

Земельный суд Берлина приговорил уроженца Ташкента 51-летнего целителя-психотерапевта Гарри Р. (Garri R.) к четырем годам тюрьмы с последующим запретом заниматься врачебной практикой. Суд признал его виновным в смерти двух человек, скончавшихся от передозировки наркотических веществ на организованном им групповом сеансе, сообщает Spiegel.

Инцидент произошел 19 сентября 2009 года в берлинском доме Гарри Р. Целитель практиковал коллективные сеансы психолитической терапии с использованием мощных психотропных препаратов, в том числе ЛСД, которые должны были помочь пациентам выпустить свое бессознательное и выявить тем самым первопричину комплексов и психологических травм.

На сеансе 19 сентября присутствовали 12 человек. Спустя два часа после начала Гарри Р. раздал им экстази (метилендиоксиметамфетамин, МДМА). При этом, как выяснилось, сам он находился под воздействием ЛСД, поскольку, по собственному признанию, наркотик делал его "особенно восприимчивым" в процессе работы. Однако, как оказалась, отмеренная пациентам доза препарата в 20-30 раз превысила обычную. Эффект не заставил себя ждать: у многих из присутствовавших начались сильные боли.

В итоге 59-летнний Иоахим К. (Joachim K.), пытавшийся избавиться от алкогольной зависимости, скончался прямо в квартире, а 28-летний Марсель К. (Marcel K.) умер спустя несколько часов в реанимационном отделении больницы от тяжелого отравления. Еще один из пациентов Гарри Р. долгое время не мог выйти из комы. На процессе Гарри Р. полностью признал свою вину, заявив, что глубоко сожалеет о случившемся.

Как отмечает Spiegel, уроженец Узбекистана, переехал с родителями в Германию, когда ему было 16 лет. Он выучился на врача и работал в различных клиниках. В 2000 году он прошел дополнительное обучение на психотерапевта, а с 2005 года вел частную практику в Берлине. Кроме того, он обучался у живущего в Швейцарии скандально известного психотерапевта Самуэля Видмера (Samuel Widmer).

Видмер получил известность как специалист в области психолитической терапии. На своих сеансах он практикует тантрический метод снятия табу, предполагающий употребление наркотиков и сексуальное раскрепощение. В одной из своих книг он высказывался также за снятия в психотерапевтических целях табу на инцест. Самуэль Видмер возглавляет Терапевтическо-Тантрический Духовный университет. Его последователи и пациенты, около 80 взрослых и 55 детей, живут при университете, объединившись в организацию "Вишневый цвет".

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