Кожица яблок подавляет рак

Известно, что яблоки защищают от столь серьезного заболевания, как рак. Но теперь ученые выяснили за счет чего это происходит. Весь секрет кроется в кожуре.

Тесты, проведенные в Университете Висконсин, показали, что антиоксиданты, содержащиеся в кожуре, могут замедлить рост клеток опухоли на простате и клеток в раке груди.

Полученные результаты дают основание ученым советовать людям не очищать яблоки, ведь вместе с выброшенной кожицей они могут терять полезные свойства данного плода. Надо сказать, что огромное количество изысканий уже устанавливало большую значимость яблок для здоровья. Они защищают от сердечных заболеваний и рака.

В ходе последних же экспериментов ученые посмотрели, что происходит с раковыми клетками, когда они контактируют с экстрактом из яблока сорта Гала. Оказалось, клетки из опухолей на простате и в груди медленнее растут и меньше живут после того, как их "полечили" экстрактом из кожуры. Также было отмечено повышение уровня марпина, белка, который помогает подавлять рост рака.

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