В США все чаще применяют противоалкогольные браслеты

В Соединенных Штатах Америки все чаще применяют новое средство эффективной борьбы с пьянством за рулем - специальные браслеты. Ими контролируют тех, кого поймали за нарушение и кто теперь должен полностью воздерживаться от алкоголя.

Речь идет об электронном мониторе в виде браслета на ноге. Этот браслет сделан по такому же принципу, как полицейский алкогольный анализатор типа "дыхните в трубку". Он имеет встроенную помпу, которая каждые тридцать минут всасывает испарения тела и улавливает малейшие признаки алкоголя, если он есть.

Собранные данные миниатюрный модем передает с браслета в наблюдательный центр, где их проверяют на содержание и уровень алкоголя, выпитого носителем. Дело в том, что в течение всего времени ношения браслета пить алкоголь нельзя вообще.

Браслет достаточно большой и не очень привлекательный на вид, но в последнее время даже несколько голливудских знаменитостей вынуждены были носить это "украшение".

Судья Марша ГИРШ говорит, что большинство носителей антиалкогольных браслетов - мужчины в возрасте от 20 до 60 лет, как правило, все трудоустроены и есть постоянными потребителями спиртного.

Если водителя "под газом" вторично арестовывают на дороге, то его ставят перед выбором: полгода тюрьмы или браслет на ноге от 3 до 6 месяцев. Большинство предпочитает браслет.

В одном только Нью-Йорке, по сообщению газеты The New York Times, более 330 водителей получили такие браслеты.

Судья Мишель ЯВИНСКИ в Мангаттани, которая рассматривает дела, связанные с пьянством за рулем, сказала в интервью телесети новостей FoxNews: «Можем ли мы держать таких людей не заключенными, мониторить их и заставлять быть трезвыми? Если мы можем это сделать и человек сможет сохранить свое рабочее место, не водить авто и оставаться трезвым, тогда, возможно, всем будет лучше".

Другой юрист, Джозеф Маккормак, шеф бюро криминальных расследований преступлений за рулем в нью-йоркском районе Бронкс, считает, что если заставить водителя не пить несколько месяцев, то, по его словам, «алкогольное облако рассеивается» и человек сможет осознать, какой вред наносит собственной жизни и что можно вообще жить без алкоголя.

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