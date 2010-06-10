Физические нагрузки делают мужчин добрее

Физические нагрузки помогут мужчинам меньше злиться, считают ученые из Американского колледжа спортивной медицины. Команда исследователей выбрала для эксперимента 16 мужчин, которые по результатам тестирования оказались очень гневливыми.

Добровольцам показали изображения, которые вызывали злость — до и после получасовых упражнений на велотренажере. Кроме того, исследователи дополнительно измеряли уровень активность мозга у участников эксперимента во время просмотра изображений.

По словам автора исследования, физиолога стресса Натаниэля Тома, упражнения способны серьезно снизить проявления гнева у мужчин. Даже если реакция мозга на раздражающие факторы остается неизменной.

"Иными словами, — рассказывает Тома, — упражнения работают как лечение".

В современном обществе открыто выражать гнев не принято. А это, по мнению ученых, может привести к развитию сердечно-сосудистых заболеваний. К тому же, чувство гнева само по себе организму не полезно, так как негативные эмоции — это серьезный стресс. Так что от лишней гневливости можно избавиться полезным и очень приятным способом.

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