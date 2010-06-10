Лучшее средство от усталости и стресса

Чувствуете усталость и вялость? Решение, которое советуют терапевты, может на первый взгляд показаться неожиданным - психологи рекомендуют почаще выбираться на природу. По словам специалистов Университета Рочестера и Virginia Commonwealth University /США/ и Университета МакЖилль и Concordia University /Канада/, прогулки, пикники и походы в зелёные природные зоны обладают положительным эффектом не только на физическое, но и психическое и социальное самочувствие. Природа - это незаменимый ресурс для психо-эмоционального здоровья, убеждён профессор Ричард Райан. Именно поэтому лучший способ снять напряжение или стресс - это сбежать из “каменных джунглей” города на природу, уверяют психологи.

Эксперты провели отдельные эксперименты с участием 537 студентов в реальных и воображаемых ситуациях. В одном из экспериментов участники 15 минут шли пешком через коридоры в закрытом помещении или по берегу реки; во втором студенты смотрели на фотографии жилых зданий или пейзажей; в третьем тесте молодые люди должны были представить себя в различных активных или оседлых ситуациях в помещении или на природе. Нахождение на открытом воздухе в парке или лесу повышает энергию, придаёт жизненных сил, обостряет чувство благополучия и личного счастья и способствует устойчивости к физическим заболеваниям, установили исследователи. Кроме того было доказано, что наличие поблизости природных зон или любая активность на природе отражают чувство усталости у 90% людей. Было обнаружено, что всего 20 минут в день на природе достаточно, чтобы существенно повысить уровни энергии.

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