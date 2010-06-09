В Тернополе запретили отдыхать на городском пляже.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе городского совета, соответствующее постановление вынес главный государственный санитарный врач Тернополя Владимир ПАНИЧЕВ.

Работники СЭС установили, что условия на пляже не отвечают санитарно-гигиеническим требованиям, как и качество воды в Тернопольском пруду, поскольку есть подозрение на сброс стоковых вод.

С целью предотвращения инфекционных заболеваний городская чрезвычайная противоэпидемическая комиссия запретила купаться в Тернопольском пруду и отдыхать на городском пляже.

Вместе с тем, отдел технадзора городского совета готовит материалы для объявления конкурса аренды пляжа, а КП «Городской путеэксплуатационный участок» начало работ по очистке пляжа от мусора, обустройству туалетов, рекультивации песка и т. п.

Работники санэпидемстанции провели исследование источников в парке «Топильче» и в парке Национального возрождения и обнаружили в воде превышение содержания нитратов. Противоэпидемическая комиссия также запретила использовать воду из этих источников для питья, о чем людей информируют соответствующие таблички.