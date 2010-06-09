Сегодня в Украине работает лишь треть пляжей - СЭС

По состоянию на 7 июня в Украине работал 271 пляж (30,1% общего количества) – 245 на морском и 26 на речном побережье.

Как сообщили УНИАН в Информационной службе Государственной санитарно-эпидемиологической службы Украины, в Крыму работают 156 пляжей, не закрыт ни один. В Севастополе работают 8 пляжей.

В Донецкой области работают всего 3 морских пляжа в Первомайском районе и 1 речной пляж на озере «Голубое» в Авдеевке.

Отклонение от стандарта выявлено в 2 пробах морской воды с неработающих пляжей в районе гостиницы «Турист» в Мариуполе и СРЗ в Приморском районе. Запрещено купание, пляжи находятся под надзором санэпидслужбы.

В Запорожской области работают 62 пляжа. Отклонение от стандарта выявлено в 1 пробе речной воды в Запорожье с пляжа «Правый берег», который находится под надзором санэпидслужбы.

В Николаевской области работают 6 пляжей. Закрыто 2 пляжа в Очакове на Днепро-Бужском лимане (городской и детский) и 1 речной городской пляж в Первомайске. Купание запрещено, пляжи находятся под надзором санэпидслужбы.

В Одесской области работают 19 морских пляжей Одессы и приморских районов. Закрыт 1 морской пляж – «Черноморка» в Одессе и 1 речной пляж в Килии. Временно запрещено морское водопользование на 5 пляжах Одессы: «Черноморка», «Аркадия», «Золотой берег», «Курортный», «Чайка». Эти пляжи находятся под надзором санэпидслужбы.

В Херсонской области не работает ни один пляж.