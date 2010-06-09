Нардепы требуют, чтобы Минздрав отчитался за "гриппозные" деньги

Украинские депутаты намерены создать парламентскую комиссию, которая должна заняться расследованием того, насколько эффективно Министерство здравоохранения использовало во время эпидемии гриппа бюджетные деньги.

"Точно могу сказать, что эпидемия была, умерло 1526 человек, которым поставлен диагноз грипп A/H1N1. Но мы хотим, чтобы перед парламентом отчитался нынешний министр здравоохранения Зиновий Мытник, который в то время возглавлял тендерный комитет Минздрава", - рассказала председатель комитета ВРУ по вопросам здравоохранения, народный депутат от Партии регионов Татьяна Бахтеева, пишет газета "Сегодня".

По её словам, "именно он подписывал договора по закупке медикаментов, оборудования". "Часть из них была закуплена по завышенной цене, об этом свидетельствуют проверки, проведённые ГлавКРУ и Счётной палатой," - заявила Бахтеева.

По их результатам, во время тендерных закупок неэффективно было использовано 51,2 млн грн, а при закупке лекарств и оборудования через посредников государству нанесён убыток на 41,4 млн грн.

"ГлавКРУ и Счётная палата - органы мониторинга, а не судебные инстанции. Мы согласились только с частью выводов ГлавКРУ, но по многим пунктам написали возражения," - отметила начальница пресс-службы Минздрава Людмила Гордон.

По поводу обвинений, высказанных Бахтеевой, Людмила Гордон ответила так: "Пускай депутаты проверяют, без проблем. Если кто-нибудь докажет нарушения в судебном порядке, тогда мы будем оправдываться".

Согласно справке, предоставленной Минздравом, Украина получила 804 тыс 408 упаковок Тамифлю - препарата, который был рекомендован ВОЗ для борьбы со "свиным гриппом". Тамифлю использовали в лучшем случае наполовину (во Львовской области). В других областях лишь на 8-10%.

"У препарата, поставлявшегося в виде гуманитарной помощи, уже просрочен срок годности, нужно проводить ревизию по больницам и выявлять его, чтобы отозвать и утилизировать", - отметила Бахтеева.

"Проблема не в сроке годности, а в том, что Тамифлю закупили столько, что мы не знаем, что с ним делать. Министерство предлагает лечить им обычный грипп, но этого делать нельзя - препарат токсичен," - заявил заместитель губернатора Харьковщины, ведающий вопросами здравоохранения, Игорь Шурма.

В мае в парламенте был зарегистрирован проект постановления об увольнении министра здравоохранения Зиновия Мытника. Авторами документа являются депутаты от БЮТ. Министр Мытник считается приближённым премьера Николая Азарова.

Коррупционный скандал вокруг эпидемии "свиного гриппа" нарастает не только в Украине. Представители комиссии по здравоохранению ПАСЕ в начале июня заявили, что ВОЗ намеренно раздула панику и никакой пандемии не было. Они утверждают, что паника привела к разбазариванию средств из госбюджетов разных стран.

newsru.ua